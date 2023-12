È di pochissimi giorni la notizia che vede il lancio di Apple GPT, ovvero il chatbot di Apple basato su Intelligenza Artificiale. Secondo alcune informazioni online, il suo debutto ufficiale avverrà insieme a quello dell’iPhone 16, in programma per l’inizio del 2024.

Ma le news non finiscono qua. Sembra infatti che uno degli obiettivi principali di Apple, sia quello di riuscire a collaborare con alcuni dei più importanti ed autorevoli giornali del mondo. In modo che i loro articoli possano essere utilizzati per addestrare la propria intelligence.



Apple: Contratti da 50 milioni di dollari

In particolare Apple, punta su giornali di importanza internazionale, quali:

NBC News ;

; Condé Nast , che è editore di importanti riviste, tra cui Vogue, Vanity Fair, Wired, Ars Technica, GQ e il New Yorker;

, che è editore di importanti riviste, tra cui Vogue, Vanity Fair, Wired, Ars Technica, GQ e il New Yorker; IAC, a cui di deve People, People, The Spruce; Salute, Martha Stewart Living, Simple Easy, Entertainment Weekly e Good Home and Garden”. E molti altri ancora.

Per raggiungere questo scopo, secondo quanto è stato dichiarato dal New York Times, Apple ha intenzione di stipulare contratti da 50 milioni di dollari ai tre inserzionisti. Si tratta di un contratto molto ampio e sicuramente vantaggioso per le testate giornalistiche. Le quali, in cambio, dovranno informare l’azienda sulle loro licenze, in modo che Apple Bites possa essere “lanciato” su larga scala.

Non sappiamo ancora come il colosso di Cupertino intenda utilizzare l’intelligenza artificiale generativa e non tutti vedono di buon occhio questa iniziativa. Non ci resta che stare a vedere come si evolveranno le cose !

Restate sintonizzati per ulteriori informazioni a riguardo!