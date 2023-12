Iliad, l’operatore di telefonia mobile noto per le sue offerte competitive e orientate al risparmio, sta espandendo la sua presenza oltre i confini nazionali. La compagnia ha lanciato un nuovo piano che unisce le due sponde dell’Atlantico, offrendo ai suoi clienti la possibilità di navigare senza preoccupazioni negli Stati Uniti e in Canada. Questa iniziativa, lanciata in occasione delle festività di Natale e fine anno, offre un pacchetto dati di 5 GB al mese al costo incredibilmente conveniente di 4,99 euro.

La strategia di Iliad per gli utenti oltreoceano

L’offerta di Iliad è una risposta alle esigenze dei viaggiatori internazionali, permettendo loro di godere di una connessione affidabile e abbondante durante i loro soggiorni o viaggi. Con soli cinque euro al mese, i clienti possono navigare senza preoccupazioni di consumare rapidamente i loro dati mensili, evitando spiacevoli sorprese in fattura al loro ritorno.

L’attivazione del pacchetto dati per Stati Uniti e Canada è semplice e veloce, disponibile sia sull’Area personale del sito web di Iliad che presso uno dei 6.000 punti vendita fisici presenti in Italia. Un aspetto particolarmente apprezzabile di questa offerta è la sua flessibilità: può essere attivata una sola volta nel corso del mese e non prevede rinnovo automatico. Questo consente ai clienti di utilizzare i dati solo quando ne hanno bisogno, evitando costi aggiuntivi indesiderati.

Per coloro che stanno pianificando viaggi o soggiorni negli Stati Uniti e in Canada, Iliad consiglia di attivare il servizio prima della partenza per evitare il rischio di restare senza dati e dover pagare costi aggiuntivi a consumo. Questa opzione di pacchetto dati per l’estero rappresenta un’aggiunta al catalogo di Iliad, ampliando le opzioni di roaming a basso costo per i clienti che desiderano restare connessi durante la loro permanenza all’estero.

Piani di dati internazionali per ogni viaggiatore

Vale la pena notare che questa iniziativa segue la logica già adottata da Iliad per altre destinazioni internazionali come l’Unione europea e la Svizzera. I clienti Iliad possono ora beneficiare di un pacchetto dati dedicato per gli Stati Uniti e il Canada, eliminando la necessità di utilizzare i dati a consumo, che altrimenti sarebbero tariffati a 0,23 euro per ogni MB consumato in questi paesi.

Iliad dimostra ancora una volta di essere all’avanguardia nel fornire soluzioni convenienti e flessibili per le esigenze dei suoi clienti. Con questa nuova offerta per Stati Uniti e Canada, l’operatore continua a rafforzare la sua posizione come scelta preferita per coloro che cercano convenienza e trasparenza nelle loro esperienze di telefonia mobile.