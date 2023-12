Giusto l’altro giorno vi avevamo parlato dell’imminente fine di una delle super offerte dell’operatore telefonico Iliad, ovvero Iliad Flash 180. Tuttavia, l’operatore ha deciso di fare una sorpresa a tutti. L’operatore ha infatti reso disponibile nuovamente questa offerta ma con un altro nome, ovvero l’offerta Iliad Flash 180 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Iliad stupisce, prorogata la super offerta mobile denominata Iliad Flash 180

Un po’ a sorpresa, l’operatore telefonico Iliad ha deciso di prolungare la disponibilità di una delle sue super offerte apprezzatissime. Come già accennato in apertura, ci riferiamo all’offerta Iliad Flash 180, che ora ha preso il nome di Iliad Flash 180 2024. Gli utenti che erano interessati ad attivare la precedente offerta, potranno quindi ancora farlo.

Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, infatti, l’operatore telefonico Iliad ha prorogato la disponibilità di quest’ultima fino al prossimo 11 gennaio 2024. Tuttavia, non è da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente la sua disponibilità. Dovremo comunque attendere per avere delle conferme in questo senso.

Ricordiamo che il bundle della nuova offerta Iliad Flash 180 2024 è pressoché lo stesso della precedente versione. Anche con la nuova offerta, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 180 GB di traffico dati anche con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Anche il costo rimane invariato, dato che si tratta di 9,99 euro al mese. Ricordiamo che questa offerta è attivabile sia dai nuovi clienti della sia da chi è già cliente dell’operatore telefonico Iliad.