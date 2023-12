L’assistente basato sull’intelligenza artificiale, un prodotto dell’esperienza di TomTom combinata con i progressi di Microsoft nell’intelligenza artificiale, consentirà ai conducenti di interagire con la propria auto in modo più naturale ed efficiente. Utilizzando comandi vocali per navigare, controllare i sistemi di bordo e gestire tutte le altre funzioni del veicolo.

Quindi i conducenti possono istruire l’assistente a navigare verso posizioni specifiche, identificare le fermate lungo il percorso e controllare verbalmente i sistemi di bordo. Con una singola interazione, i conducenti possono regolare la temperatura, aprire i finestrini o cambiare stazione radio.

La soluzione sfrutta il servizio Azure OpenAI di Microsoft, incorporando modelli linguistici di grandi dimensioni, insieme ai servizi Azure Kubernetes, Azure Cosmos DB e Servizi cognitivi di Azure.

L’AI può utilizzare in tutte le auto?

TomTom afferma che il suo assistente vocale può essere facilmente integrato in una varietà di sistemi di infotainment per auto, consentendo alle casa automobilistiche di creare un’esperienza personalizzata mantenendo il controllo del proprio marchio e dell’esperienza del conducente. Il Digital Cockpit di TomTom, una piattaforma di infotainment per auto aperta e modulare, include anche il nuovo assistente.

Questa collaborazione segna un significativo passo avanti nella partnership tra TomTom e Microsoft, iniziata nel 2016 con TomTom che potenziava i servizi di localizzazione di mappe di Azure. Le aziende hanno ampliato la loro collaborazione per includere la mappature dei dati e i servizi per le mappe di Microsoft, così da garantire un servizio più completo e funzionale per l’utente finale che si ritroverebbe a doversi preoccupare meno della precisione o di funzioni simili.