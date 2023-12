Apollo 1 è il primo robot-operaio che aiuterà gli uomini nei lavori in fabbrica. E’ fabbricato dall’azienda Apptronik e uscirà nel 2024.

Apollo 1, come è fatto?

Questo robot è stato creato in modo da non sembrare troppo umano, e proprio per questo motivo la sua testa è completamente vuota, con un volto concavo che non mostra espressioni ed emozioni. Il motivo di tale scelta è dovuto al fatto di non farlo sembrare pauroso o inquietante.

In che modo comunica e come funziona la sua batteria?

Questo robot non parla ma comunica attraverso uno schermo situato sul volto con dei messaggi molto semplici che riesce a comprendere chiunque. Il robot può lavorare ininterrottamente grazie al fatto che le batterie sono intercambiabili. L’autonomia di una batteria dura circa 4 ore e ogni volta che si scarica va tolta dalla parte dietro del suo corpo e inserita un’altra carica senza fermare il robot che continua il suo lavoro.

Che cosa sarà in grado di fare e quale sarà il suo prezzo?

I lavori che può svolgere questo robot possono sembrare banali, ma sono molto importanti, come per esempio lo spostamento delle casse nei capannoni industriali. Dalle ultime news si piò rilevare che in futuro si vuole migliorare la capacità di manipolare, rendendo il tatto del robot più sensibile. Questo miglioramento si vuole fare per offrire a quest’ultimo la possibilità di afferrare oggetti più fragili e montare macchinari più complessi. Ancora non si sa il prezzo esatto del robot ma secondo alcune fonti il prezzo che l’azienda deve pagare per acquistare questo robot è di 50.000 dollari.