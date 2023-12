Archiviare e sincronizzare i nostri documenti grazie ad un cloud è diventata un’azione sempre più comoda e utile, oltre a permetterci di risparmiare molto tempo è anche un modo perfetto per avere tutti i nostri dati in ordine, garantendoci anche la massima sicurezza, senza quindi il rischio di perdere nulla. Ne esistono molti, quasi ogni Big Tech ha realizzato il suo, tutti con caratteristiche diverse, con i loro vantaggi e svantaggi, ecco perché la scelta potrebbe risultare difficile. Per semplificare la vostra decisione, oggi vi consigliamo quelli che noi reputiamo essere i 3 migliori servizi di cloud per il 2024.

Il primo tra i consigliati è Google Drive, il cloud di Google è perfetto da utilizzare se integrato con le app della sua azienda proprietaria, cosa che lo ha reso molto popolare vista la comodità e la praticità di queste ultime. I grandi vantaggi di Google Drive sono due, la popolarità del motore di ricerca più famoso del mondo, che ha portato praticamente ogni persona sul pianeta a farsi un account Google, e i 15 GB di spazio di archiviazione gratuita, più di chiunque altro, spazio che però è condiviso con Gmail.

Continuiamo a parlare dei migliori servizi di cloud da usare in questo momento

Il secondo servizio di cui vogliamo parlarvi è Microsoft OneDrive, un’ottima opzione di archiviazione e sincronizzazione per praticamente chiunque, poiché funziona su tutti i principali dispositivi. La sua funzionalità e il suo design hanno raggiunto un punto di ottima usabilità e affidabilità. Il costo è più che ragionevole visto che puoi ottenere spazio di archiviazione aggiuntivo su OneDrive pagando per Microsoft 365, che include le app di Office. Poiché fornisce il backup automatico per documenti, foto e altri file in Windows, inoltre sincronizza i documenti nelle app per ufficio di Microsoft, è una scelta naturale per gli utenti Windows o Microsoft 365. Gli utenti con il piano gratuito possono usufruire di 5 GB di spazio di archiviazione, se questo spazio non dovesse bastarvi sappiate che esistono altri piani a pagamento.

L’ultimo dei 3 migliori servizi di cloud per il 2024 è Proton Drive, quest’ultimo offre la migliore privacy e sicurezza di tutti i servizi qui inclusi. I tuoi file sono completamente crittografati quando sono inattivi e in transito che solo tu hai la chiave di sicurezza per sbloccarli. Talmente sicuro che neanche i dipendenti Proton sono in grado di accedere ai tuoi file. Il servizio è chiaramente rivolto agli utenti attenti alla sicurezza. Non per coloro che desiderano la velocità, poiché tutta quella crittografia comporta un calo delle prestazioni. Proton Drive inoltre non dispone di molte funzionalità utili e di produttività, come la modifica collaborativa dei documenti, e non esistono ancora versioni per macOS o Linux.