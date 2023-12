Quando stipuliamo un contratto con un operatore telefonico, solitamente ciò include una serie di servizi come SMS, chiamate e navigazione internet. Tuttavia, è comune sentire parlare di “rimodulazione tariffaria” da parte dei gestori delle linee telefoniche, un eufemismo per comunicare che a breve ci saranno aumenti di costo per usufruire degli stessi servizi precedentemente inclusi.

Piccoli aumenti, grandi impatti

Nel corso degli anni, ci siamo purtroppo abituati a questa pratica comune tra gli operatori telefonici, ma non dobbiamo necessariamente accettare passivamente l’incessante aumento dei prezzi. Spesso, l’incremento mensile è modesto, forse di uno o due euro, ma la rimodulazione tariffaria può verificarsi anche annualmente. Questo significa che nel corso di pochi anni, il costo mensile del nostro abbonamento può aumentare in modo significativo.

Le principali compagnie telefoniche, come TIM, Vodafone e WindTre, stipulano contratti con tariffe spesso non vincolate a lungo termine. Ad esempio, in base all’abbonamento sottoscritto, la tariffa indicata nel contratto potrebbe non essere vincolata per più di sei mesi o un anno. Trascorso questo periodo, l’operatore telefonico ha la facoltà di modificare il prezzo nel contratto, introducendo così la “rimodulazione tariffaria”.

Questo approccio delle compagnie telefoniche spinge i consumatori a spendere sempre di più ogni anno. In alcuni casi, l’aumento di prezzo può essere giustificato con l’inclusione di ulteriori GB di navigazione, presentati come un “omaggio”, ma in realtà comporta un aumento del costo complessivo.

Cosa comprendono realmente le nuove tariffe

È fondamentale comprendere che, per legge, gli operatori telefonici sono tenuti a fornire un preavviso minimo di 30 giorni prima di apportare modifiche tariffarie. Questo periodo di tempo offre agli utenti la possibilità di valutare alternative e confrontare le offerte presenti sul mercato, consentendo loro di prendere decisioni informate riguardo al proprio fornitore di servizi telefonici.

La consapevolezza di tali pratiche e il diritto al preavviso costituiscono un’opportunità per i consumatori di esplorare opzioni più vantaggiose e di adattare il proprio piano tariffario alle proprie esigenze in modo più consapevole. La scelta di passare a un altro operatore può diventare una mossa strategica per mantenere il controllo sui costi e garantire un rapporto più trasparente e soddisfacente con i servizi telefonici.