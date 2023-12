Hisense presenterà al CES 2024 il nuovo televisore 110 UX da 110 pollici con delle caratteristiche veramente eccezionali. In occasione di quest’ evento il nuovo televisore riceverà il CES Innovation Award, un premio che servirà da riconoscimento per l’ eccellenza del design dei nuovi prodotti di elettronica in arrivo sul mercato. Hisense ha migliorato la luminosità dello schermo che adesso arriva a 10.000 nit, più del triplo dei modelli precedenti della stessa marca o di altre società.

Questo è stato reso possibile grazie all’ utilizzo dei LED a 24V e alla tecnologia ULED X che sarebbe il pannello Mini LED con una diagonale da 110 pollici e inoltre lo schermo è dotato di oltre 40.000 zone di dimming che ridurrebbe al minimo la dispersione di luce. Infatti la grande luminosità e un buon contrasto sono degli ottimo alleati per garantire un’ esperienza di visione di alta qualità; tutto questo però con un consumo energetico molto elevato.

Hisense 110 UX funzionalità e distribuzione in Europa

Il nuovo TV Hisense sarà dotato di sistemi di ottimizzazione dei consumi che si adatteranno alle norme europee sul risparmio energetico degli elettrodomestici. Altre caratteristiche che porteranno il televisore ad altri livelli saranno la gamma di colore BT.2020 incrementata del 95% e la rifrazione della luce sullo schermo ridotta in modo tale che la luce esterna non possa riflettersi sulla TV. La tecnologia di film ad angolo ampio STW2.0 di Hisense riduce al minimo la dispersione di luce, aloni e problemi di spostamento del colore per un’ esperienza di visione da tutti gli angoli.

La TV Hisense 110 UX verrà presentata al CES 2024 a partire dal 9 gennaio insieme ad altri modelli dello stesso brand e la commercializzazione di questo modello in Europa è prevista per la prima metà del prossimo anno anche se non è stato ancora pubblicato il prezzo a cui questo televisore sarà venduto.