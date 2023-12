Uno dei sequel di giochi horror più famosi non si da pace neanche a natale. Infatti è stato pubblicato un video su YouTube, che rivela delle date molto importanti per l’uscita di Alone in the Dark.

L’azienda THQ Nordic dopo lo sconforto creato dal gioco nel 2015 sta per rilasciare un gioco davvero da paura.

Alone in the Dark, quando uscirà?

Forse uno dei giochi horror più piaciuti nel suo genere, riapre i suoi battenti ai gamers rilasciando la sua data di uscita.

Sequel che è iniziato nel 1992 con il primo capitolo creato da Frederick Raynal e poi in seguito pubblicato da Infogrames. Dopo si sono aggiunti altri diversi capitoli come Alone in the Dark Illumination nel 2015, che visto il flop generato, Atari ha deciso di vendere il gioco alla attuale THQ Nordic da cui oggi si aspettano grandi cose.

Si pensa che il nuovo titolo preannunciato esca il 20 marzo 2024 per PS5, Xbox X|S e PC, da quanto detto dal video pubblicato, che ci fa rivivere delle emozioni riguardo la storia.

Riguardo alla trama Alone in the Dark presenta due protagonisti ovvero Emily Hartwood e l’investigatore Edward Carnby. Essi si ritroveranno un altra volta sulle tracce di Jermy Hartwood sulle spoglie vie di Villa Derceto. I due saranno messi a dura prova con strane figure mai viste prima. Infatti la villa è sommersa in un reame spettrale e surrealistico portando i due a combattere contro mostri mai visti prima.

Da quanto visto nel video Alone in the Dark sarà in single-player e in terza persona. Per la grafica invece si pensa che questo gioco non abbia alcun problema di questo tipo. Infatti si pensa anche come rivelato dal trailer di natale che il gioco stesso presenti una grafica stupenda. Così garantendo un fantastico e unico gameplay di un sequel da paura.