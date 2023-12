OnePlus 12, la luminosità del nuovo schermo vi annebbierà la vista

L’attesa per il lancio globale del OnePlus 12, confermato da OnePlus, sta per concludersi, con i dettagli dello smartphone che continuano a emergere grazie a una campagna marketing che svela progressivamente le sue caratteristiche. Recentemente, sono state rivelate le specifiche del display, seguendo la strategia di marketing utilizzata anche per il OnePlus 11.

OnePlus 12: le caratteristiche

OnePlus 12, atteso in Cina il 4 dicembre e globalmente il 24 gennaio, si distinguerà per il suo schermo AMOLED Oriental X1, prodotto da BOE. Questo display offrirà una risoluzione 2K+ di 3.168 x 1.440 pixel, con un refresh rate di 120 Hz e una densità di pixel di 510 ppi. Un aspetto distintivo sarà il PWM dimming a 2.160 MHz, reso possibile da una configurazione “a diamante” dei pixel sullo schermo.

La caratteristica più notevole dello schermo del OnePlus 12 sembra essere la sua luminosità eccezionale, che secondo i produttori raggiunge un picco di 2.700 nits e un massimo su tutto il display di 2.500 nits. Tuttavia, test condotti da Digital Chat Station indicano che l’incremento manuale della luminosità si limita a 1.722 nits. Si presume che oltre questa soglia, l’aumento della luminosità sia gestito automaticamente dagli algoritmi di OnePlus, in collaborazione con il chip dedicato Display P1 di OPPO, in base alle condizioni di illuminazione ambientale.

Il pannello di OnePlus 12 ha ottenuto la certificazione DisplayMate A+, confermando l’impegno dell’azienda nel fornire una qualità di visualizzazione superiore. Questi aggiornamenti, uniti alle informazioni precedentemente divulgate sulle specifiche della fotocamera, rendono il OnePlus 12 uno degli smartphone più attesi del momento, promettendo prestazioni eccezionali sia in termini di visualizzazione che di fotografia.