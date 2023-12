GOG.com ha svelato sul suo blog che è possibile riscattare Caveblazers, che è un platform divertente ambientato in un mondo fantasy e arricchito con elementi roguelike.

I livelli di Caveblazers saranno generati proceduralmente (ovvero creati algoritmi e non progettati manualmente). Ogni giorno verrà proposta una nuova avventura uguale per tutti gli utenti: potrete divertirvi con i vostri amici a scoprire chi riuscirà ad andare avanti più a lungo con le sfide che vi attendono.

GOG.com: disponibile un gioco gratis per tutti gli utenti

Se volete scaricare gratuitamente Caveblazers sui vostri PC, basterà assicurarsi di essere iscritti a GOG.com (o creare un account qualora non siate già iscritti), per poter accedere al nuovo giveaway. Dovrete dirigervi alla seguente pagina ufficiale di GOG.com, lì troverete un banner dedicato a Caveblazers: cliccate sul pulsante “Add to library“, e dopo pochissimi instanti potrete divertirvi con il vostro nuovo omaggio gratuito.

Vi consigliamo di sbrigarvi a consultare GOG.com, perché avete poco meno di 40 ore dalla scrittura di questo articolo per poterlo aggiungere alle vostre raccolte. Una volta ottenuto, potrete scaricare tutte le volte che volete senza preoccupazioni.

Restando in tema di regali natalizi su PC, vi consigliamo di consultare anche i giochi gratis giornalieri sullo store della Epic Games, oltre alle nuove offerte di Prime Gaming. Se queste offerte non vi bastano, potete anche dare un’occhiata su Steam, dove anche qui ci sono moltissimi giochi gratis da scaricare: trattandosi di free to play, potrete anche provarli senza nessun costo aggiuntivo, così da non dover versare nemmeno un centesimo (ed eventualmente pentirvi di averlo fatto).