I social sono invasi dai Funko POP personalizzati, se volete creare anche voi il vostro Funko POP personalizzato, vi basterà soltanto usare l’intelligenza artificiale.

un POP? E’ una action figure in stile super deformed che ritrae personaggi reali o di fantasia, come i protagonisti Sapete cos’è? E’ una action figure in stileche ritrae personaggi reali o di fantasia, come i protagonisti di serie TV , film, cartoni animati e così via.

Quanto sarebbe bello averne uno che ci assomigli. Purtroppo, non esiste ancora un opzione per acquistare un Funko a nostra immagine e somiglianza (in realtà esiste ma soltanto ad Hollywood), ma grazie all’intelligenza artificiale potrete creare un POP a vostro nome in maniera semplicissima.