Con l’avvicinarsi del Natale, anche i regali del Calendario dell’Avvento digitale realizzato da Epic Games Store stanno diventando sempre più importanti. A partire dal 23 dicembre e fino alle ore 17.00 del 24 dicembre, sarà possibile riscattare un titolo molto interessante.

Il gioco gratis che tutti gli utenti potranno collegare al proprio account è Fallout 3: Game of the Year Edition. Per poter aggiungere il titolo alla propria libreria basteranno pochi e semplici passaggi.

L’unico requisito necessario è quello di possedere un account Epic Games. Una volta effettuato il log in, basterà collegarsi al seguente link o accedere al client su PC, cliccare sulla pagina dedicata al gioco e selezionare il pulsante Ottieni.

Il regalo di oggi da parte di Epic Games Store è imperdibile, gli utenti PC possono ottenere gratuitamente Fallout 3: Game of the Year Edition

La piattaforma elaborerà comunque l’acquisto per poterlo collegare all’account ma il totale visualizzato in fase di finalizzazione sarà di zero euro. In questo modo, Fallout 3: Game of the Year Edition sarà aggiunto alla propria libreria e sarà possibile giocarci in ogni momento.

Ricordiamo che Fallout 3: Game of the Year Edition si configura come un action RPG incentrato sull’esplorazione. Gli sviluppatori di Bethesda Softworks hanno pensato ad un gameplay basato su un mondo open-word di carattere post-apocalittico dove le scelte fatte dai giocatori avranno ripercussioni reali sullo svolgimento della trama.

Sarà possibile scegliere di avere un approccio altruistico o malvagio e le reazioni degli NPC cambieranno a seconda di come verranno trattati, risultando più propensi ad aiutarci o a contrastarci. Inoltre, trattandosi della versione Game of the Year Edition, i giocatori potranno divertirsi con la presenza di tutti i DLC rilasciati nel corso degli anni: