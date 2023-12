Lo si sa e non è di certo un segreto, il Calcio è lo sport per eccellenza, colui il quale riesce ad appassionare milioni e milioni di persone in tutto il mondo.

Va anche detto che è uno sport in continua evoluzione, soprattutto negli ultimi decenni con l’avvento delle nuove tecnologie. Nonostante ancora si viaggi su un’onda di cauto ottimismo per quanto riguarda l’avvento di queste nuove strumentazioni, il calcio continua intrepido ad evolversi.

Basti ad esempio pensare al caso che al giorno d’oggi crea ancora una forte spaccatura d’opinioni, il VAR (Var Assistant Referee), ossia lo strumento utilizzato dagli arbitri per studiare situazioni più dubbie e controverse.

Grazie all’introduzione di questa nuova tecnologia, si è riusciti nell’intento di portare una maggiore precisione e accuratezza nelle decisioni finali degli arbitri, come per esempio nell’assegnazione di un cartellino rosso o di un calcio di rigore. Il fine di tutto ciò è quello ovviamente di apportare più precisione nelle decisioni e di ridurre al minimo gli errori.

Anche se, c’è da dire, che, nella storia del calcio , il primo strumento tecnologico ad aver fatto comparsa fu la Goal Line Technology, che ebbe sin da subito un impatto significativo. Si tratta di una tecnologia in grado di inviare un messaggio istantaneo sull’orologio del direttore di gara non appena la palla attraversa completamente la linea di porta. Il tutto grazie all’ausilio di telecamere ad alta velocità applicate all’interno dello stadio.

Tecnologia: dentro e fuori dal campo

C’è da dire che la tecnologia applicata al gioco del calcio non influenza solo tutto ciò che avviene in campo. Basti pensare alla crescita dei ricavi garantita dall’implementazione delle tecnologie nei vari settori:

Streaming video

Vendite diritti TV

Difatti la UEFA, utilizza una quota di questi ricavi derivanti da sponsorships e diritti televisivi per andare a ricompensare i club che partecipano a determinate competizioni.

Calcio, cosa aspettarsi in un futuro prossimo

È innegabile che stiamo attraversando un periodo di netta crescita sotto tutti i settori per quanto riguarda il mondo del calcio. Le discussioni ci saranno e continueranno ad esserci, l’unica cosa certa, è che la tecnologia sta pian piano sempre più facendo parte della nostra vita quotidiana.