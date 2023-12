Nonostante il Natale sia ormai alle spalle, il team di Epic Game Store sta continuando a farci tanti regali. Tutti gli utenti PC potranno scaricare il nuovo titolo gratuito fino al 28 dicembre alle ore 17.00.

Questo nuovo gioco fa parte della particolare promozione proposta dalla piattaforma che, fino al prossimo gennaio, regalerà tantissimi giochi agli utenti. Una volta riscattato, sarà possibile procedere con il download e giocarci.

Il titolo gratuito di oggi è Cursed to Golf un titolo basato sul golf ma in un modo del tutto inaspettato. I giocatori dovranno fuggire dal purgatorio del golf diventando una leggenda di questo sport attraverso una serie di partite perfette. Fare buca non sarà affatto facile e ci saranno tantissimi ostacoli e percorsi surreali a rendere complicato ogni tiro.

Ricordiamo che il gioco è offerto in maniera totalmente gratuita. Per poterlo ottenere sarà sufficiente essere in possesso di un account Epic Game Store. Bisognerà affettuare il log in su PC attraverso la piattaforma o tramite la pagina web dello store.

Una volta autenticati, basterà scorrere la pagina iniziale dello store o dell’app per accedere alla sezione dedicata ai giochi gratuiti. In questa sezione saranno presenti due riquadri, una dedicata al gioco in regalo di oggi e una al gioco misterioso che si sbloccherà nelle prossime ore.

Cliccando sul primo, si aprirà la pagina dello store dove effettuare l’acquisto. Non preoccupatevi, il titolo sarà scontato del 100% e la transazione avverrà a zero euro senza dover inserire i dati della propria carta di credito.

Questa procedura è necessaria per associare il gioco al proprio account in maniera definitiva. Solo dopo l’autenticazione dell’acquisto sarà possibile visualizzare il titolo nella libreria e giocarci.