Dal 9 al 12 gennaio, il palcoscenico mondiale dell’innovazione tecnologica si sposterà a Las Vegas per il Consumer Electronics Show (CES) 2024. In questo contesto, BLUETTI, pioniere nel settore dell’energia off-grid, si appresta a presentare le sue più recenti creazioni allo stand North Hall 9645, dando il via a un nuovo capitolo nell’evoluzione dell’autonomia energetica e della tecnologia outdoor.

SwapSolar: la rivoluzione di AC180T e MultiCooler

Al centro della scena, la tecnologia SwapSolar di BLUETTI si fa protagonista, incarnata dal generatore solare AC180T e dal MultiCooler, il primo frigo e freezer portatile dell’azienda. Questa innovativa combinazione, alimentata da una batteria LFP, promette potenza e affidabilità senza pari on the road. L’AC180T, concepita per accompagnare avventure in auto, camper o campeggio, offre un design modulare, consentendo l’uso indipendente delle due batterie o la loro estrazione per potenziare il MultiCooler. Con una capacità di 716.8 Wh e una potenza di 1.200 W, entrambe le batterie si ricaricano all’80% in soli 45 minuti, supportando anche pannelli solari da 500W. Il MultiCooler, 3 in 1, si rivela un compagno indispensabile per chi ama l’outdoor, con una capacità di 40 litri per il frigo e 9 per il freezer, garantendo almeno 6 giorni di perfetta refrigerazione con le sole batterie interne cariche.

Il lancio ufficiale di AC180T e MultiCooler è fissato per il 31 gennaio 2024, con una campagna di crowdfunding su Indiegogo già dal 9 gennaio, coincidendo con l’inizio del CES.

AC240: resistenza estrema in condizioni avverse

La sorpresa continua con l’AC240, una centrale elettrica esterna che sfida le intemperie, ereditando il successo della precedente AC60. Con una potenza di 2.400 W, questa power station può alimentare eletrodomestici come frigoriferi, condizionatori, microonde e molto altro. La sua batteria LFP da 1.536 Wh garantisce un giorno di autonomia per un frigorifero, ricaricando in soli 70 minuti con presa a muro o 2 ore tramite pannello solare da 1.200 W. La protezione IP65 la rende ideale per spiagge, deserti, lavori sul campo, barche e molto altro. Con l’opzione di espansione B210, si possono aggiungere 2.150 Wh di potenza, portando la capacità totale fino a 10 kWh, sufficienti per alimentare feste sulla spiaggia o fornire energia continua a luoghi isolati.

BLUETTI: dieci anni di innovazione per un futuro sostenibile

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, BLUETTI si erge a leader globale dell’energia off-grid, presente in oltre 100 Paesi. La missione di promuovere un futuro sostenibile attraverso soluzioni innovative di accumulo di energia per uso interno ed esterno si traduce in una vasta gamma di prodotti. Dal 31 gennaio 2024, grazie a AC180T, MultiCooler e AC240, BLUETTI ridefinisce il concetto di autonomia energetica e dimostra che la tecnologia può garantire comfort e sicurezza anche nelle condizioni più estreme.

BLUETTI continua a guidare l’innovazione nel settore dell’energia off-grid, aprendo nuove possibilità per gli amanti dell’outdoor e offrendo soluzioni pratiche ed efficienti per l’indipendenza energetica. Con prodotti all’avanguardia, l’azienda si posiziona come pioniere nella creazione di soluzioni sostenibili per uno stile di vita connesso e sicuro.