Su Epic Games Store i regali non si fermano mai, anche dopo Natale. Fino alle ore 17.00 del 27 dicembre 2023 sarà possibile riscattare un nuovo gioco da aggiungere alla propria collezione.

Come ormai ci ha abituato la piattaforma, il titolo sarà un regalo per i giocatori che potranno aggiungerlo alla libreria in forma totalmente gratuita. Il titolo scelto per questo giorno è Human Resource Machine.

Human Resource Machine si configura come un titolo disseminato di vari rompicapo dove l’efficienza sul lavoro verrà premiata. L’obiettivo è risolvere tutti i puzzle e le sfide proposte per avanzare di livello e ottenere promozioni. Più velocemente il lavoro verrà svolto, maggiori saranno le ricompense e la scalata verso la dirigenza dell’azienda.

Epic Games Store regala Human Resource Machine, ecco come fare per riscattarlo gratuitamente e iniziare a giocarci

Per poter usufruire del gradito regalo, basterà seguire pochi e semplici passaggi. Prima di tutto bisognerà accedere ad Epic Game Store attraverso il client PC o tramite la pagine web ufficiale. Chi non lo possiede, può effettuare la registrazione gratuita e iniziare a godere dei vari regali proposti durante l’anno.

Per tutti coloro che possiedono già un account, una volta effettuato il log in potranno trovare la sezione dedicata ai giochi gratis direttamente nella home page. Cliccando sul titolo, si verrà reindirizzati alla pagina dello store dedicata al titolo.

Aggiungendo il gioco al carrello e completando l’acquisto a zero euro, il gioco sarà collegato al proprio account e si potrà procedere al download. Completata l’installazione, gli utenti potranno giocarci e divertirsi ogni volta che vorranno.