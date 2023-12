Unieuro resta una delle migliori realtà su cui fare affidamento per accedere ai migliori prezzi bassi in esclusiva assoluta, ed anche avere la possibilità di mettere le mani su smartphone di qualità superiore al normale, a cifre inedite ed esclusive, ma solo per poco tempo.

La campagna promozionale attiva in questi giorni da Unieuro, ci teniamo a ricordarlo, è da considerarsi attiva solamente nei negozi fisici sparsi per il territorio nazionali, con una piccola estensione al sito ufficiale, tramite il quale si ha la certezza di poter ricevere gratuitamente la merce direttamente al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi di alcun tipo.

Unieuro, offerte inedite per una volantino davvero pazzo

Prezzi sempre più bassi da Unieuro con una campagna promozionale decisamente speciale, al cui interno si possono trovare occasioni inedite ed esclusive, anche se nella maggior parte dei casi applicate su smartphone legati alla fascia media della telefonia mobile. Tra questi troviamo Galaxy A54, che oggi ha un costo di 379 euro, oppure anche Galaxy A14 a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 12 a 199 euro, per finire con Samsung Galaxy A23 5G, disponibile a 189 euro.

Gli utenti interessati ad un vero e proprio top di gamma, potranno decidere di acquistare un bellissimo Samsung Galaxy S23 Ultra, che oggi presenta un costo effettivo di soli 949 euro, uno dei migliori in circolazione. Per ricevere tutte le informazioni del caso in merito al volantino in oggetto, dovete subito aprire questo link.