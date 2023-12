WhatsApp, queste funzioni vi rendono INVISIBILI e vi permettono di SPIARE

Per molto tempo WhatsApp è rimasta ferma con le novità, sebbene fosse l’applicazione leader. Tutto ciò però non bastava ed è per tale motivo che il 2023 è stato ricolmo di aggiornamenti, con qualche utente che si è ritrovato molto contento. In realtà erano molti coloro che si aspettavano che WhatsApp cambiasse qualcosa, o meglio di certo se lo auspicavano.

Per diverso tempo infatti l’applicazione colorata di verde era stata oggetto di tante critiche in quanto Telegram continuava ad avvicinarsi. Mentre il colosso colorato di azzurro si rinnovava di continuo, WhatsApp restava statica sulle sue solite funzioni e sui suoi soliti aspetti estetici. Oggi però si parla di tutt’altro, ovvero di tre applicazioni esterne che possono portare funzionalità in più agli utenti più curiosi. Il tutto ovviamente in maniera gratuita e soprattutto legale.

WhatsApp, le tre funzioni segrete da scoprire per avere ancora più opportunità

Chi non ha mai utilizzato Whats Tracker, dovrebbe cominciare a farlo. Gli utenti possono controllare l’orario preciso di chi entra o esce durante la giornata. Nel caso in cui il vostro parte nell’ad esempio dovesse entrare all’interno di WhatsApp, vi arriverà una notifica.

Con Unseen gli utenti invece possono avere a disposizione una piattaforma per intercettare e leggere i messaggi in arrivo su WhatsApp. Con questo, non saranno mai online il loro ultimo accesso resterà sempre uguale.

Se invece avete paura che qualcuno cancelli i messaggi dalla vostra chat non permettendovi di leggerli, dovete scaricare WAMR. Questa funzionerà solo se scaricata prima dell’avvenuta cancellazione del messaggio da recuperare.