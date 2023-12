PosteMobile ha recentemente lanciato un’irresistibile offerta denominata Creami EXTRA WOW WEEK 100, valida fino al 21 dicembre 2023. Questa promozione è stata ideata per offrire ai nuovi clienti una combinazione di vantaggi che rendono le comunicazioni più convenienti e complete.

In un mercato sempre più competitivo, la Creami EXTRA WOW WEEK 100 si distingue fin dall’inizio per l’attivazione gratuita della SIM, un incentivo significativo per coloro che cercano un piano telefonico conveniente. Per i clienti che optano per l’acquisto online, la spedizione della SIM è completamente gratuita, offrendo un ulteriore vantaggio in termini di risparmio.

Scopri come risparmiare con Creami EXTRA WOW WEEK 100

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa offerta è l’opzione di chiamate e SMS illimitati, offrendo ai clienti una totale libertà di comunicazione senza preoccupazioni per il consumo. Questo è particolarmente significativo in un’epoca in cui la comunicazione è essenziale, e la Creami EXTRA WOW WEEK 100 si propone di soddisfare questa esigenza.

Il pacchetto dati generoso di 100GB al mese in 4G+ è un altro elemento distintivo di questa promozione. Questa abbondanza di dati consente agli utenti di navigare in Internet, guardare video e utilizzare app senza doversi preoccupare dei limiti di consumo. A ciò si aggiunge un vantaggio notevole: un costo mensile fisso di soli €8,00, posizionando questa offerta come estremamente competitiva rispetto ad altri piani presenti sul mercato.

Gli utenti hanno la flessibilità di attivare l’offerta sia online che presso gli Uffici Postali, con variazioni nei costi della SIM tra le due opzioni. Per l’attivazione online, la SIM è gratuita ma richiede una ricarica iniziale di €20, che include il primo canone. Mentre per l’attivazione presso l’Ufficio Postale, la SIM è anch’essa gratuita, ma la ricarica iniziale è ridotta a €10, comprensiva del primo canone.

Un’esperienza di connessione senza interruzioni

La promessa di una rete veloce 4G+ fino a 300 Mbps è un ulteriore elemento che contribuisce a rendere questa offerta allettante. Gli utenti possono godere di un’esperienza di connessione senza interruzioni, garantendo che le attività online siano veloci ed efficienti.

Inoltre, l’offerta include una serie di servizi senza costi aggiuntivi, come “Ti Cerco” e “Richiama Ora“, insieme a notifiche di chiamata e controllo del credito residuo. La possibilità di utilizzare la navigazione hotspot senza costi aggiuntivi consente agli utenti di condividere i propri dati e trasformare il proprio smartphone in un hotspot per altri dispositivi.

La Creami EXTRA WOW WEEK 100 di PosteMobile si presenta come una scelta allettante per coloro che cercano un piano telefonico completo a un prezzo accessibile. L’ampio pacchetto dati, le chiamate e gli SMS illimitati, uniti al costo mensile fisso, rendono questa offerta una valida opzione per molti utenti.

Risparmio e libertà di comunicazione con PosteMobile

L’offerta è aperta a tutti i nuovi clienti privati e titolari di partita IVA fino al 21 dicembre 2023. La SIM può essere attivata gratuitamente sia online che presso gli Uffici Postali. La flessibilità nell’attivazione e i numerosi vantaggi inclusi rendono questa offerta ancora più attraente per chi cerca un piano telefonico conveniente e completo. In un panorama in cui le opzioni sono molte, la Creami EXTRA WOW WEEK 100 si distingue come un’opzione che offre il massimo valore per il denaro speso. Sia per chi è sempre connesso, sia per chi ama comunicare senza limiti, questa offerta sembra soddisfare diverse esigenze. In un momento in cui la connettività è cruciale, optare per un’offerta che fornisca un’ampia copertura dati e una rete veloce può fare la differenza nella vita quotidiana. Quindi, se sei alla ricerca di un piano telefonico che offra un mix equilibrato di dati, chiamate e SMS illimitati a un prezzo accessibile, la Creami EXTRA WOW WEEK 100 di PosteMobile potrebbe essere la risposta che stavi cercando. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza telefonica con questa offerta speciale.