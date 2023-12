Fastweb, è da sempre uno degli operatori telefonici più autorevoli nel mercato delle telecomunicazioni italiane. Infatti, il gestore si caratterizza per la proposta di offerte sempre vantaggiose, inclusive di servizi di ottima qualità.

Non a caso, l’operatore gode dell’appoggio della rete di WindTre che, insieme a Vodafone e Tim, detiene il ruolo di leader assoluto.

Fastweb Mobile Maxi: la promo nel dettaglio

La super promo Fastweb che vi proponiamo oggi, è nota come Mobile Maxi. Essa, disponibile al prezzo più che vantaggioso di 11.95 euro al mese, prevede:

Minuti illimitati verso tutti i numeri di telefono sia fissi sia mobili, disposti sul territorio nazionale e sui vari paesi dell’Unione Europea;

verso tutti i numeri di telefono sia fissi sia mobili, disposti sul territorio nazionale e sui vari paesi dell’Unione Europea; Chiamate illimitate, senza scatto alla risposta, verso tutti;

senza scatto alla risposta, verso tutti; Messaggi senza limiti;

300 GB di Internet alla massima velocità del 5G. Con questa tecnologia potrete infatti, godere di una connessione sempre stabile, affidabile è presente in qualsiasi circostanza. Sia nei luoghi più isolati sia in quelli più affollati;

di Internet alla massima velocità del Con questa tecnologia potrete infatti, godere di una connessione sempre stabile, affidabile è presente in qualsiasi circostanza. Sia nei luoghi più isolati sia in quelli più affollati; Minuti illimitati verso altri 60 destinazioni internazionali, la cui lista dei paesi coinvolti, potete consultare facilmente sul sito ufficiale dell’operatore;

verso altri la cui lista dei paesi coinvolti, potete consultare facilmente sul sito ufficiale dell’operatore; 12 GB di servizio roaming incluso perazzi paesi, quali: Svizzera, Inghilterra ed Ucraina. Senza costi aggiuntivi;

incluso perazzi paesi, quali: Svizzera, Inghilterra ed Ucraina. Senza costi aggiuntivi; App myfastweb con area dedicata, grazie a che aprite la possibilità di consultare l’andamento della vostra offerta telefonica, altri piani tariffari ed il credito residuo;

con area dedicata, grazie a che aprite la possibilità di consultare l’andamento della vostra offerta telefonica, altri piani tariffari ed il credito residuo; Tutti i vantaggi del servizio Fastweb Plus mobile, ovvero servizio che vi consente di scegliere un vantaggio unico ogni mese;

ovvero servizio che vi consente di scegliere un vantaggio unico ogni mese; Assicurazione assistenza Pet con Quixa, ovvero la migliore assicurazione per prendersi sempre cura del proprio amico peloso a quattro zampe.

L’offerta non prevede alcun vincolo contrattuale, potrete infatti recedere dalla prova in qualsiasi momento e contare sempre sulla massima trasparenza delle informazioni.

Per informazioni più dettagliate a riguardo, vi consigliamo comunque di consultare il sito ufficiale dell’operatore telefonico.