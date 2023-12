Il noto detto “meglio prevenire che curare” trova particolare applicazione quando si tratta di proteggere lo smartphone dai graffi che possono danneggiare lo schermo. Tuttavia, anche i più attenti possono incorrere in situazioni spiacevoli. Prima di optare per soluzioni estreme, come la sostituzione dell’intero pannello, esistono alcune precauzioni e interventi che è possibile adottare. Prendere provvedimenti preventivi e agire con cautela in caso di danni minori può contribuire a mantenere il vostro smartphone in condizioni ottimali nel lungo termine.

I suggerimenti la cura del vostro smartphone

L’installazione di pellicole protettive o vetri temperati può essere un’ottima misura preventiva contro i graffi. Assicuratevi di scegliere prodotti di qualità, specifici per il vostro modello di smartphone. Per evitare che semplici macchie siano scambiate per danni al vetro, pulite prima lo schermo con un panno morbido e una soluzione specifica per display.

Altro consiglio indispensabile è quello di usare una cover o una custodia robusta che copra completamente il dispositivo. Scegliete materiali resistenti, come plastica rigida o gomma, che assorbano gli urti in caso di caduta e proteggano dagli agenti esterni. Evitate poi assolutamente di mettere lo smartphone nella stessa tasca con oggetti appuntiti come chiavi o monete.

Nel caso di graffi superficiali, alcuni metodi possono ridurre il danno. Utilizzate una soluzione di pulizia per lo schermo e un panno morbido per rimuovere eventuali residui, come già specificato. Ciò vuol dire che dovete evitare i metodi fai-da-te e prodotti per la casa che possono essere troppo abrasivi. Per interventi più mirati, esistono invece i kit antigraffio specifici per smartphone. Essi solitamente contengono soluzioni abrasive o lucidanti progettate per trattare graffi superficiali. Evitate tutti i consigli che suggeriscono l’uso di prodotti generici per la casa. Questi possono causare danni irreversibili. Optate invece per solventi progettati appositamente per la cura degli smartphone.

Se si tratta di danni significativi o se non vi sentite sicuri di intervenire autonomamente, rivolgetevi a centri di assistenza specializzati. Un intervento professionale può essere la soluzione migliore per preservare l’integrità del vostro dispositivo. Come avete letto, essendo giunti alla fine, bastano piccole accortezze per possedere per più tempo uno smartphone in ottime condizioni.