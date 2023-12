Nessuno all’alba del 2024 si sarebbe mai potuto immaginare di incappare in una promozione tanto interessante, su Amazon infatti è possibile pensare di acquistare uno smartwatch completo, ovvero dotato di display touchscreen a colori e compatibile con tutti i dispositivi in commercio, a soli 11,99 euro.

Prodotto direttamente da Asiameng, è chiaramente un modello che non può raggiungere in termini di funzionalità e di completezza i ben più costosi di Samsung o Huawei (solamente per citare due realtà di fascia alta), ma ad oggi integra al proprio interno tutto quanto l’utente vorrebbe desiderare: certificazione IP68 per resistenza a schizzi d’acqua e polvere, a cui si aggiunge cardiofrequenzimetro, misurazione di sonno, passi, calorie bruciate, distanza percorsa e varie attività sportive.

Smartwatch: il prezzo di 11€ è folle

Il prezzo basso è da ritenersi attivo solo per poco tempo, si tratta a tutti gli effetti di una offerta a tempo con validità limitata in termini di unità acquistabili, per questo motivo dovete velocizzare al massimo la scelta. Il suo punto di forza è chiaramente la spesa finale da sostenere, equivale a soli 11,99 euro, approfittando di una ulteriore riduzione del 40% dal valore più basso raggiunto nel periodo, pari a 19,99 euro.

Coloro che fossero interessati all’acquisto, si ritrovano tra le mani uno smartwatch che esteticamente ricorda molto l’Apple Watch, ha infatti un display quadrato con i bordi arrotondati, e comunque una dimensione di 40 millimetri x 35 millimetri; il cinturino è realizzato in silicone, con larghezza di 22 millimetri, ed una lunghezza complessiva di 255 millimetri, può essere indossato da polsi tra 165 e 240 millimetri.