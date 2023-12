I PC e i telefoni cellulari sono degli strumenti imprescindibili per la nostra quotidianità e che vengono utilizzati costantemente durante tutta la giornata sia per mansioni lavorative ma anche per svago.

Gli schermi di questi dispositivi sono quindi sempre a contatto con lo sporco che si può accumulare sia durante l’utilizzo sia durante le fasi di riposo. Le particelle che si possono posare sono soprattutto polvere, capelli e anche delle sostanze che possono essere state versate per sbaglio.

Nella maggior parte dei casi la pulizia non avviene con costanza oppure avviene nel modo sbagliato che più che darvi una mano potrebbe danneggiare i vostri dispositivi.

Per questo motivo è molto importante conoscere le migliori tecniche per la pulizia dei vostri schermi e soprattutto li strumenti adatti da utilizzare che saranno i vostri migliori alleati.

Pulizia degli schermi, ecco come far risplendere PC e telefoni

Ecco alcuni consigli per detergere al meglio gli schermi di PC e telefoni per fargli sempre risplendere.

Innanzitutto bisogna specificare che prima di iniziare a pulire qualsiasi superficie è necessario leggere attentamente le istruzioni che le aziende produttrici forniscono al riguardo.

In generale, però, per una corretta pulizia degli schermi sono necessari due strumenti specifici: un panno in microfibra e dell’acqua distillata. Al massimo si può aggiungere dell’alcol isopropilico al 50% o al 70% per la pulizia di alcune componenti.

Il procedimento è molto semplice e consiste nello spruzzare un po’ di acqua distillata sul panno in microfibra e passarlo sullo schermo che si intende pulire. Successivamente ripassare il panno dall’altro lato, quello privo di acqua distillata, per procedere all’asciugatura.