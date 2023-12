Vodafone, il Natale ha un altro sapore con le Silver da 150 giga al mese

Un colosso come Vodafone non poteva restare a guardare quello che stanno facendo gli altri provider, soprattutto quelli virtuali. Le offerte che costano poco ed offrono tanto sono ormai una pura consuetudine nel mondo della telefonia mobile italiana e a tal proposito i grandi gestori hanno scelto di adeguarsi per restare a galla.

Se prima Vodafone dominava senza problemi, oggi ha bisogno di lottare a spada tratta per difendere il suo buon nome e a quanto pare lo sta facendo. Durante le ultime settimane sono arrivate infatti delle nuove promozioni mobili destinate solo ed unicamente ad alcuni utenti provenienti da gestori ben definiti.

Vodafone si sbilancia con le sue nuove offerte Silver che partono da 7,99 € al mese

Le nuove offerte Silver di Vodafone sono un’opportunità di altissimo livello che con il passare del tempo sono diventate un desiderio per molti. Chi non era riuscito a sottoscriverle mesi e mesi fa, quando per l’ultima volta si fecero vive, era rimasto con l’amaro in bocca.

Ora le due offerte sono di nuovo disponibili e con tanti contenuti al seguito. Stiamo parlando di opportunità che vantano minuti, messaggi e giga in grande quantità, peraltro con un prezzo molto più accessibile rispetto al solito. La strategia di Vodafone è stata infatti molto chiara fin dal primo momento: adeguarsi alla concorrenza anche per quanto concerne il prezzo mensile.

Entrambe hanno a disposizione minuti ed SMS senza limiti, con la prima che offre 100 giga e la seconda 150 giga. Il prezzo della prima è di 7,99 € al mese, mentre il prezzo della seconda è di 9,99 € al mese.