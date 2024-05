TIM sfida Iliad, il confronto tra le offerte fino a 300 GB in 5G

Questa volta a sfidarsi nel mondo dei gestori mobili sono due provider colossali, ovvero TIM e Iliad. Entrambe le aziende hanno lanciato offerte straordinarie. Partendo con quelle di TIM propone ai suoi utenti, non si può che asserire la grande importanza dei giga. La prima offerta mobile della gamma Power è la Special e conta al suo interno addirittura 300 giga in 5G tutti i mesi. Oltre a questo, ci sono minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS e con un prezzo finale di 9,99 € al mese.

La seconda offerta invece si chiama Iron ed offre mensilmente al suo interno gli stessi minuti e messaggi con 150 giga in 4G. La si può portare a casa con un costo finale di soli 6,99 € al mese.

L’ultima promo in ballo è la Supreme Easy, offerta che arriva a 200 giga in 4G con i soliti minuti e messaggi per un prezzo di 7,99 € al mese. Per il primo mese tutte e tre le offerte possono essere usate gratis, siccome il costo è ridotto a zero come quello di attivazione.

Iliad risponde a TIM e lo fa con la sua Giga 180: ecco i dettagli

Controbattere per un gestore potente come Iliad non è di certo semplice ma quando sono in gioco le sue offerte della gamma Giga, è tutto più chiaro. La volontà è quella di mettere in difficoltà qualsiasi altro provider che compete nella corsa alle posizioni più alte della classifica. Con la Giga 180 è chiaro che si può risparmiare avendo comunque tutto.

L’offerta, ripristinata ormai da diverse settimane, garantisce a tutti la possibilità di usufruire mensilmente di minuti e messaggi senza limiti verso ogni gestore e di 180 giga in 5G per navigare. Il prezzo mensile di 9,99 € è solo la chiosa finale.

Oltre acquisto poi Iliad garantisce a tutti anche l’opportunità di poter avere un’offerta offerta in fibra in sconto semplicemente sottoscrivendo la Giga 180.