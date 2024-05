Very mobile da un bel po’ di tempo ha introdotto nel suo parco di opzioni anche le eSIM, proprio per stimolare gli utenti ad utilizzarle ha pensato bene di bandire un’offerta dedicata proprio a coloro che sottoscrivono una Sim di questa tipologia, l’offerta in questione è denominata Very Unlimited e offre tutto pressoché in quantità illimitate, con ovviamente un prezzo decisamente contenuto, scopriamo insieme i dettagli.

Portabilità per tutto illimitato

L’offerta è disponibile già dal 17 maggio e resterà tale fino alla giornata di oggi, l’operatore virtuale ha messo a disposizione Very Unlimited nelle modalità della classica offerta operator attack, dunque rivolta soltanto a coloro che effettuano la portabilità del numero.

L’offerta è dedicata a coloro che effettuando la portabilità da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, UnoMobile, Vianova e WithU.

Si tratta di un’offerta decisamente conveniente dal momento che offre tutto in quantitativo illimitato, avremo infatti a disposizione giga di traffico illimitati per navigare in 4G con velocità di download e upload pari a 30 Mb per secondo, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS limitati verso tutti i numeri, il costo mensile da corrispondere è di 10,99 €.

Questa volta veri mobile ha deciso dunque di fare le cose veramente in grande per stimolare gli utenti a sottoscrivere abbonamenti basati sulle eSIM, le quali ricordiamo possono essere utilizzate solo da smartphone che supportano tale funzionalità, dunque prima di sottoscrivere l’offerta assicuratevi che il vostro dispositivo sia adatto a tal scopo.

Ricordiamo in ultimo che l’offerta resterà disponibile soltanto nella giornata di oggi, dopodiché verrà rimossa dal catalogo di quelle disponibili, se siete interessati affrettatevi.