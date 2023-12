Siete pronti per il lancio del nuovo Apple Watch 2024?

Non sappiamo ancora quando questo momento arriverà, ma una cosa è certa, ci saranno da attenderci tantissime novità ed inedite funzionalità.

Ad affermare ciò è stato Mark Gurman, esperto di Apple, che ha pubblicato un suo rapporto nella newsletter Power On di Bloomberg.

Secondo Gurman il dispositivo sarà totalmente riprogettato, con un design completamente nuovo ed aggiornato già per la sua versione standard.

Ma le novità non finiscono qui!

Apple Watch 2024: Ecco alcune delle novità in arrivo

Secondo una fuga di notizie, il nuovo Apple Watch, disporrà di funzionalità inedite relative al monitoraggio della salute. Tra le nuove funzioni troviamo:

Il rilevamento dell’ipertensione , ottenuto monitorando la pressione sanguigna al polso;

, ottenuto monitorando la pressione sanguigna al polso; L’ apnea notturna, ottenuta monitorando, i modelli di respirazione, la durata del sonno e moltissimi altri indicatori di salute.

Queste funzionalità possono davvero fare la differenza nella vita delle persone. In quanto, si tratta, appunto di un assistenza iniziale, utile per la diagnosi di disturbi di questo tipo, direttamente a casa propria e senza l’utilizzo di particolari dispositivi medici.

Ovviamente non devono però essere considerate come una sostituzione alle valutazioni mediche professionali.

Il lancio ufficiale di Apple Watch 2024, dovrà avvenire presumibilmente intorno ai mesi di Settembre/Ottobre. Siamo sicuri che questo verrà accolto dai tutti sanno Apple con un grandissimo entusiasmo.

Per quanto riguarda invece Apple Watch Ultra con il display più grande e una tecnologia micro led, probabilmente dovremmo aspettare ancora un po’. Si parla infatti, di un suo lancio ufficiale tra il 2025 o il 2026.