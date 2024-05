Una vera e propria offerta da pazzi vi attende in questi giorni su Amazon, per quanto ne concerne l’acquisto del Samsung Galaxy Tab A7 Lite, un tablet che risulta essere perfettamente a suo agio nella fascia medio-bassa del settore. Tutto ha inizio con un display da 8,7 pollici di diagonale, un IPS LCD di buona qualità, che viene a sua volta supportato da un processore octa-core, ed una configurazione che prevede 4GB di RAM con 64GB di memoria interna.

La versione di cui vi parliamo oggi è stata messa sul mercato nel 2021, per questo motivo non è da considerarsi una delle più recenti (essendo già disponibile il Galaxy Tab A9, intesa come line-up corrente), ma a parte questo, può essere considerato come un valido alleato per tutti coloro che vogliono spendere poco, ed avere tra le mani un tablet più che bilanciato.

Non perdetevi i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo con il canale Telegram di TecnoAndroid, disponibile direttamente al seguente link.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite: offerta incredibile valida solo oggi

Potete acquistare il Samsung Galaxy Tab A7 Lite raggiungendo uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti prima d’ora, il risparmio attivo su questo prodotto è estremamente elevato, infatti la spesa finale che si andrà a sostenere sarà pari a solamente 117 euro. Ricordiamo a tutti gli effetti che il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, ed essendo comunque senza connessione tramite SIM, è anche sbrandizzato. Premete qui per l’acquisto.

Tra le ottime specifiche tecniche elenchiamo la batteria da 5100mAh, che a conti fatti dovrebbe riuscire a garantire la possibilità di utilizzare il prodotto per qualche giorno prima di essere effettivamente costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica completa. La spedizione, come per tutti i prodotti elencati nei nostri articoli, è sempre effettuata direttamente da Amazon.