Sono in arrivo alcuni interessanti miglioramenti introdotti da Google per facilitare l’utilizzo di Passkey su Android 15. In questo modo può diventare molto più pratico e sicuro. Lo scopo è quello di semplificare sempre più il processo di login. Per questo motivo Google incoraggia sempre di più l’adozione di questo sistema “senza” password. Le novità previste per Passkey su Android 15 sono state annunciate durante l’evento I/O 2024.

Google introduce interessanti novità per Passkey sui dispositivi Android 15

Ci sono alcune interessanti novità in arrivo. La prima riguarda l’accesso con un solo tocco su Android 15. In questo modo basterò un semplice tocco per poter accedere, tramite Passkey, a tutti i propri account. Questo processo avviene grazie all’unificazione delle fasi di conferma e di sblocco che compariranno in una sola schermata.

Inoltre, la tastiera Google Gboard verrà integrata con Passkey mostrando automaticamente le credenziali salvate. Queste compariranno solo quando si è sui campi di login. Con un semplice tocco gli utenti potranno accedere ai propri account senza dover ricordare password o cercare manualmente le credenziali necessarie.

Parte di queste novità è l’arrivo di Passkey su Wear OS 5. Questo significa che sarà possibile utilizzare questo sistema anche sui propri smartwatch grazie all’intervento della compatibilità con Credential manager. Questo meccanismo permette di accedere agli account con un semplice gesture dal polso senza dover prendere il proprio smartphone.

Google interviene anche sul sistema di gestione degli account permettendo di intervenire su più profili dalla stessa piattaforma. In questo modo, con Android 15, si potrà scegliere l’account a cui si intende accedere con Passkey grazie alla presenza di un nuovo pulsante denominato “Altre opzioni”.

Google intende facilitare questa opzione che promette di essere molto più sicuro. Ora con le novità in arrivo su Android 15, Passkey fornisce un ulteriore facilità di utilizzo ai suoi utenti che possono affidarsi ad un sistema che si affida alla crittografia avanzata e che è meno incline a cadere in problemi di phishing.