Al consueto Visa Payments Forum tenutosi a San Francisco, l’azienda ha presentato alcuni nuovi prodotti e servizi ideati per trasformare l’utilizzo delle carte di pagamento. Lo scopo è quello di rispondere alle esigenze future di istituzioni finanziare, aziende, esercenti e consumatori.

A tal proposito, Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer di Visa, ha dichiarato che il settore dei pagamenti si trova in una fase estremamente cruciale. Bisogna considerare che le tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale stanno modificando le modalità di acquisto e il modo in cui si gestiscono le proprie finanze.

Novità utili per Visa

L’azienda ha annunciato l’arrivo di una prossima generazione di esperienze con carte di pagamento digitali. Quest’ultimi promettono di offrire un’esperienza più personalizzata e allo stesso tempo semplice e sicura per tutti i consumatori.

Tra i nuovi prodotti troviamo “Tap to Everythinng”. Visa ha deciso di estendere la funzionalità tap dei dispositivi mobili. Le opzioni sono “Tap to Play” per trasformare ogni dispositivo in un POS, “Tap to Confirm” che permette di autenticare facilmente l’identità per procedere con gli acquisti online. Inoltre, c’è la funzione “Tap to Add Card” per aumentare la sicurezza quando si aggiunge una carta ad un wallet o un’applicazione ed infine “Tap to P2P” che permette l’invio di denaro tra familiari ed amici.

Un ulteriore aggiunta è “Visa Payment Passkey Service. Quest’ultima si basa sugli standard FIDO ed utilizza dati biometrici (riconoscimento facciale ed impronte digitali) per confermare la propria identità e autorizzare i diversi pagamenti online. Grazie all’uso di questo servizio è possibile eliminare la possibilità di usare le password o codici monouso. In questo modo le transazioni diventano più semplici e soprattutto più sicure. Inoltre, la funzione integrata con Click to Pay offrirà un’esperienza di checkout fluida e sicura.

“Visa Flexible Credential” permette di accedere più conti con un’unica credenziale. I consumatori, in questo modo, potranno scegliere diverse modalità di pagamento. Inizialmente, il servizio era attivo solo in Asia, ma ora sta per essere lanciato negli USA con Affirm.

Inoltre, “Pay by Bank” semplifica l’esperiana dei pagamenti account–to–account (A2A). “Visa Protect for A2A payments” applica la tecnologia AI per mitigare il pericolo di frodi per i pagamenti A2A sulle reti RTP. Il servizio è già attivo in America Latina ed ora è in fase di sperimentazione nel Regno Unito. Infine, con “Token” Visa migliora la sicurezza dell’intero ecosistema dei pagamenti eliminando le informazioni sensibili del titolare delle carte dal flusso di pagamento.