A partire dal 23 aprile è possibile attivare una nuova offerta di Vodafone, ovvero Silver 6.99, una promozione davvero interessante per tutti coloro che voglio cambiare gestore telefonico optando per un piano tariffario ricco e vantaggioso. La promo fa parte delle “Offerte Special con Gettone”. Si tratta di promozioni disponibili in edizione limitata e che è possibile attivarle tramite codici gettone interni.

La super offerta Vodafone Silver 6.99

Nello specifico, la promo mette a disposizione dei suoi utenti minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati per la navigazione internet fino a 5G. Sono inoltre compresi alcuni servizi extra al costo di 6,99 euro al mese. Se si superano i Giga inclusi nella promo Silver la connessione internet verrà bloccata in automatico.

Tra le inclusioni troviamo anche 300 minuti per chiamate internazionali, colme Danimarca, Paesi Bassi e Argentina, sia verso i numeri mobili che i fissi. Sono compresi anche 100 minuti internazionali verso altri Paesi come Venezuela, Cile e Turchia.

I nuovi clienti per attivare l’offerta Vodafone dovranno necessariamente richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori. Si tratta di PosteMobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb ed altri operatori virtuali.

Le spese iniziali comprendono il costo di 0,01 centesimi di euro per poter attivare la promo. Inoltre, è compreso il pagamento del primo mese anticipato e 10 euro necessari per acquistare la nuova SIM. Per chi è interessato all’acquisto di un nuovo smartphone, l’offerta Silver è disponibili anche per chi procederà all’acquisto a rata zero e con un vincolo di 24 mesi.

È importante ricordare che per il piano SIM è pre–attivato il piano Vodafone 25 News. Quest’ultimo include il servizio Smart Passport+ per i Paesi Extra Roaming UE solo in caso di utilizzo.

Con le promo Silver l’operatore tecnologico offre ai suoi nuovi clienti la possibilità di accedere ad un piano tariffario davvero interessante e vantaggioso che non sacrifica la qualità per la convenienza dell’offerta. Come anticipato la promo è a tempo limitato, quindi consigliamo gli utenti interessati a procedere il prima possibile per non perdere questa occasione.