I prezzi sono sempre più bassi su Amazon, ed oggi ne abbiamo assolutamente la prova, con lo sconto applicato direttamente sulle Oppo Enco Air 3i, auricolari true wireless di qualità superiore, che vengono commercializzate ad una cifra estremamente bassa: solamente 39 euro.

Il dispositivo è disponibile in commercio in quattro colorazioni differenti, il prezzo che andremo ad elencarvi è da considerarsi disponibile solamente per il colore Bianco, non assicuriamo che gli altri colori siano esattamente identici in termini proprio di cifra finale di vendita. Gli auricolari garantiscono una autonomia di circa 35 ore di utilizzo, considerando anche i cicli di ricarica della custodia stessa, con una resa audio discreta, grazie alla presenza di driver da 13,4 millimetri inseriti direttamente al loro interno.

Auricolari true wireless Oppo in promozione Amazon

Il prezzo di questi auricolari Oppo è davvero in caduta libera, infatti il loro valore consigliato sarebbe di 59,99 euro, ma solamente per i giorni correnti gli utenti si ritrovano a poter spendere 39,99 euro per l’acquisto finale, così da riuscire a risparmiare il 33%, senza ricevere modifiche particolari in termini di prestazioni o di compatibilità. L’acquisto è completabile qui.

Il prodotto può facilmente essere utilizzato con qualsiasi sistema operativo, sia esso android o iOS, accedendo facilmente a tutte le funzioni del caso. Il collegamento avviene tramite la connessione bluetooth 5.3, con un raggio di azione di circa 10 metri, anche se tanto dipende dall’ambiente circostante. Nelle specifiche tecniche potreste leggere e trovare la voce Cancellazione del rumore IA, non pensate minimamente possa intendere l’ANC, o cancellazione attiva del rumore, si tratta più che altro di una soppressione del rumore ambientale, che impedisce in altre parole a ciò che vi circonda di entrare in chiamata arrecando fastidio a voi ed il vostro interlocutore.