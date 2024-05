Philips OneBlade è un rifinitore per la barba elettrico molto richiesto dal pubblico, un prodotto che punta sul garantire un rapporto qualità/prezzo estremamente favorevole per la maggior parte degli utenti, mettendo in campo anche una eccellente versatilità nell’utilizzo quotidiano.

Proprio da qui parte la sua grande semplicità di utilizzo, infatti all’interno della confezione è davvero possibile trovare tutto il necessario per garantirne il corretto funzionamento, si trovano: rifinitore, rasoio e strumento per la rasatura del corpo, un pettine regolabile 5in1 e 3 lame originali. Il dispositivo è inoltre facilmente utilizzabile in mobilità, grazie alla batteria integrata, che dovrebbe garantire circa una settimana di utilizzo, prima di essere costretti a ricorrere alla ricarica, con collegamento diretto alla presa a muro.

Philips OneBlade Original Hybrid: ecco quanto costa

Philips OneBlade Original Hybrid è a tutti gli effetti uno dei dispositivi più richiesti ed apprezzati da parte del pubblico, per questo motivo apprezziamo sicuramente moltissimo la scelta di Amazon di ridurne il prezzo fino a raggiungere uno sconto finale del 37% sul valore iniziale di 62,99 euro. In altre parole si spenderanno solamente 39,99 euro, sempre approfittando di avere garanzia legale della durata di 24 mesi. Lo potete comprare qui.

Il modello attualmente in promozione, per dovere di cronaca, è QP2824/30, viene realizzato quasi interamente in plastica, con una copertura gommata per facilitare l’impugnatura da parte dell’utente finale. La duplice colorazione innalza la qualità generale del prodotto, da un punto di vista puramente estetico; sulla superficie trova posto un singolo pulsante fisico, utile per l’attivazione (o meno) del prodotto stesso (il cosiddetto tasto di accensione/spegnimento). Si tratta della versione wet&dry, ovvero che può tranquillamente essere utilizzata dagli utenti sia sotto l’acqua corrente che all’asciutto.