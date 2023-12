Anche l’operatore telefonico virtuale CoopVoce si sta preparando all’arrivo del Natale. Per questa occasione, in particolare, l’operatore sta proponendo una nuova promozione con cui sarà possibile attivare la super offerta CoopVoce Evo 200 con costo di attivazione gratuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce, per Natale arriva CoopVoce Evo 200 con costo di attivazione gratuito

Per questo Natale, gli utenti potranno attivare la super offerta CoopVoce Evo 200 con una super promozione. Come già accennato in apertura, l’operatore virtuale ha deciso di rendere disponibile il costo di attivazione senza costi per questa super offerta. Per poterlo fare, gli interessati dovranno recarsi sul sito dell’operatore e selezionare l’offerta prescelta.

Dopo di che, sarà necessario inserire nell’apposita sezione il codice promozionale NATALE23. In questo modo, gli utenti potranno attivare l’offerta senza pagare il costo di attivazione. Salvo diversa comunicazione, questa promozione resa disponibile da CoopVoce sarà disponibile soltanto per pochi giorni, ovvero fino al prossimo 26 dicembre 2023.

Si tratta ancora una volta di una super opportunità per tutti coloro che avevano intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Ricordiamo che l’offerta CoopVoce Evo 200 include ogni mese fino a ben 200 giorni dalla data di traffico dati ma non solo. Con l’offerta sono infatti anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 1000 SMS verso tutti. Il costo da pagare per il rinnovo mensile è di 7,90 euro.

Ricordiamo comunque che sul sito ufficiale di CoopVoce sono ancora disponibili tante altre offerte dell’operatore telefonico virtuale e tutte queste hanno un prezzo mensile molto basso.