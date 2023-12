Vodafone, scopri le offerte SILVER: arrivano fino a 150 GB

Risulterebbe davvero complicato per tutti gli altri gestori contrastare Vodafone durante questa campagna natalizia. Il famoso gestore anglosassone è sceso in campo con i suoi migliori tasselli, utili a costruire un muro invalicabile fatto di minuti, SMS e giga.

Sono due le offerte che stanno riscuotendo un gran successo per la mole di ex clienti che stanno riuscendo a recuperare. La gamma Silver vanta al suo interno eccezionali contenuti, ma soprattutto dei prezzi mensili senza precedenti in Vodafone. Basterà solo provenire da un gestore come Iliad o dai gestori virtuali per poter sottoscrivere una delle due soluzioni, diverse per prezzo e per connessione ad Internet.

Vodafone, le due offerte Silver che fanno battere il cuore agli ex clienti

La grande attenzione che gli utenti stanno ponendo nei confronti delle due nuove offerte di Vodafone, è giustificata. Il prezzo è basso in entrambi i casi e i contenuti sono molto generosi, proprio ciò che tutti desiderano.

Partendo dalla prima soluzione, quella che ogni mese ha un prezzo di soli 7,99 €, si può già ottenere tutto. Basta pagare questo prezzo mensilmente per ottenere minuti illimitati per tutte le telefonate, messaggi senza limiti e 100 giga in rete 4G.

La seconda offerta alza leggermente l’asticella, proponendo agli utenti la possibilità di avere più giga. Questa Silver infatti vanta minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi provider ma soprattutto 150 giga in 4G per 9,99 € al mese.

Ogni utente che sbarcherà in Vodafone e sottoscriverà una delle due offerte pagando con il metodo automatico SmartPay, otterrà ogni mese anche 50 giga in più.