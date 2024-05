WhatsApp, aggiornamento: cosa cambia nell'app per sempre a maggio

Ogni aggiornamento potrebbe risultare innovativo per WhatsApp anche se gli utenti credono di aver visto già tutto. Le persone sanno che l’applicazione è in continuo miglioramento, nonostante il 2023 sia stato già pieno zeppo di novità importanti. L’obiettivo di WhatsApp è quello di fare sempre tanta strada, così da lasciare indietro la concorrenza che un tempo credeva di poter effettuare il sorpasso.

Di aggiornamenti interessanti ne sono stati visti davvero tanti negli ultimi anni, fino ad arrivare ai giorni attuali in cui si parla molto di una cosa in particolare. Per riuscire a incolonnare tutti i messaggi categoria per categoria, WhatsApp è pronta ad inserire una nuova interfaccia. Gli utenti a breve infatti potrebbero trovare molto più semplice raggruppare i messaggi non letti, quelli provenienti dai gruppi e il solito totale. L’obiettivo del colosso della messaggistica è quello di rendere molto più agevole trovare una chat in particolare.

WhatsApp sta per aggiornarsi ancora: la chat porta le categorie per i messaggi

Gli ultimi giorni sono stati molto concitati per WhatsApp, che infatti è in procinto di aggiungere delle novità alla piattaforma. Secondo quanto riportato infatti il colosso della messaggistica istantanea a breve introdurrà sui nuovi aggiornamenti sia per risolvere alcuni problemi che per migliorare l’interfaccia.

Proprio all’interno di quest’ultima sarà inclusa una novità in particolare, quella che garantirà a tutti di individuare un messaggio senza problemi. WhatsApp infatti renderà disponibili le categorie “Gruppi“, “Non letti” e “Tutti“. Sarà proprio in questo modo che gli utenti potranno evitare di perdersi quelle chat non lette che spesso fanno comparire la solita notifica fastidiosa da eliminare.

Risulterà molto più semplice così tenere sotto controllo la situazione, soprattutto per quanto concerne i gruppi. Questi quindi non andranno più persi nei meandri delle conversazioni di WhatsApp e potranno essere individuati subito. A breve l’aggiornamento dovrebbe essere effettivo.