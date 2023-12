Truffa TERRIBILE svuota i conti correnti, BANCHE implicate

Se non avete mai visto una truffa di tipo phishing, dovete assolutamente stare attenti. Potrebbe essere questa la volta buona per farvi cadere nel tranello, in quanto inesperti. Da diversi giorni in Italia sta girando un nuovo messaggio che avrebbe colto di sorpresa diverse persone, svuotandogli addirittura il conto.

Sarebbero stati superati addirittura dei canoni di sicurezza di alcune banche, che ora sarebbero finite nell’occhio del ciclone.

Truffa pericolosissima, il messaggio vi fa credere di essere “beati tra le donne”

Come potete vedere qui in basso c’è un messaggio incollato che spiega benissimo la situazione. I malviventi faranno finta di essere una donna e di essere interessati a voi invitandovi ad iscrivervi ad un sito di incontri.

“Ciao carissimo amico,

Sono Asia, non mi chiedere perché ma ho sentito dentro il mio corpo di inviare a te questo messaggio di testo. Ti ho trovato su Internet e con la tua fotografia ho risalito alla tua indirizzo e-mail. È stato in questo modo che mi è stato possibile raggiungerti per parlarti. Quando ho visto la tua fotografia ho notato che conosci uno dei miei amici.

Dopo che ti ho descritto ha capito subito di chi stavo parlando, avete lavorato insieme, quindi ha potuto fornirmi il tuo indirizzo postale. In generale, voglio invitarvi a conoscerci meglio, quindi proporrò l’iniziativa di continuare la comunicazione su un sito di incontri, dove ho già un profilo. Sarebbe più sicuro che chiacchierare qui. È ora di salutarci, penso che potremo trovare qualcosa in comune.

Lascerò anche la mia foto nella lettera in modo che tu possa capire che aspetto ho.”