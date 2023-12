Netflix, la nota piattaforma per la riproduzione di contenuti streaming, ha in serbo per tutti i suoi abbonati entusiasmanti sorprese!

L’app infatti, ha dato il suo benvenuto ufficiale alla trilogia di GTA, a cui potrete giocare GRATUITAMENTE.

Proprio come previsto, la raccolta di questi tre fantastici videogiochi è arrivata in questo mese di Dicembre. Che dire… proprio un bel regalo in occasione delle feste di Natale !

A dare ufficialmente la notizia è stato anche un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale di Rockstar, dichiarando esattamente che: “Grand Theft Auto The Trilogy – The Definitive Edition è ora accessibile per gli abbonati Netflix”.

Ed è proprio così, gli iconici videogiochi sono finalmente disponibili per tutti !

Netfix: Inizia la partita !

Chiunque possegga un abbonamento Netflix potrà giocare gratuitamente a uno dei tre titoli della trilogia di GTA. Un ingresso che però non attiva da solo, in quanto già negli scorsi mesi, è stato possibile assistere all’introduzione di altri entusiasmanti videogiochi, come Hades, Death’s Doot e Braid.

Insomma, la nuova soluzione Netflix Games, continua la sua crescita ed espansione con una rapidità davvero entusiasmante. Ma le sorprese non sono di certo terminate qui!

Nei prossimi mesi ci aspettano sicuramente altri importanti ingressi e novità che non vediamo l’ora di comunicarvi e di provare con voi !

Ad ogni modo per tutti gli amanti della famosa trilogia di GTA, sappiate che il suo ingresso non è una buona notizia esclusivamente per i clienti Netflix.

Essa è infatti disponibile per l’acquisto anche sulle vetrine digitali di iOS ed Android, già pronti per il download !