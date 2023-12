Questa truffa ha svuotato il CONTO corrente di migliaia di italiani

Ritrovarsi improvvisamente a combattere come una truffa può essere l’argomento di giornata di diversi utenti italiani.

Sono molte le persone che aprendo la loro e-mail hanno trovato uno strano messaggio che sembrerebbe arrivare da una donna attraente. Qualcuno ci sarebbe cascato ed avrebbe provveduto ad iscriversi al sito di incontri in questione, concedendo i suoi dati personali e anche i dati della carta di credito abboccando all’inganno.

Truffa in corso su diversi indirizzi e-mail, è un tentativo di phishing pericolosissimo

Come potete vedere qui in basso, il messaggio parla molto chiaro: vuole farvi credere di poter avere una nuova conoscenza.

“Ciao!

Spero che riceva questa e-mail di buon umore. Vorrei parlarti

di una cosa fuori dall’ordinario e spero che tu abbia una mente aperta.

Ho un interesse per il BDSM e penso che potrebbe essere un’esperienza straordinaria per entrambi.

per entrambi. Tuttavia, mi rendo conto che si tratta di un argomento insolito ed è per questo che ho deciso di scrivere questa lettera,

piuttosto che fare una telefonata.

Se siete interessati e disposti a discuterne ulteriormente, scrivetemi un’e-mail.

Per il contatto, suggerisco di usare il modo tradizionale: un sito di incontri.

Questo è il mio PROFILO, ci sono altre foto, video e anche un numero di telefono.

So che siamo della stessa città e se sei pronto a incontrarmi, chiamami.

Sono sicuro che potremmo divertirci insieme e conoscerci molto più da vicino.

Se non sei interessato, lo capisco e lo rispetto. È importante che siamo

sulla stessa pagina e che ci sentiamo a nostro agio.

Attendo con ansia la tua risposta. Regina“