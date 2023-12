10 FILM e serie TV da guardare su Netflix durante le FESTE

Come sempre, quando si avvicinano le feste e le persone hanno un po’ di tempo in più per riprendersi, vogliono passare del tempo libero di qualità. Per farlo ci sono delle piattaforme come Netflix che non possono essere messe in secondo piano, siccome soprattutto questo colosso offre contenuti di altissimo livello. Non manca veramente niente al suo interno, a partire dai film fino ad arrivare alle serie TV più disparate.

Il concetto di serie TV nasce proprio attraverso Netflix, o meglio è tramite questa piattaforma che si è intensificato. Tanti utenti dunque non vedono l’ora ora di passare una serata in pura armonia con la famiglia, con il proprio partner o con gli amici, a guardare qualcosa che sia interessante al punto giusto. A tal proposito abbiamo deciso di farvi un elenco, all’interno del quale troverete 5 film e 5 serie TV, tutto targato Netflix.

Tutte e 10 le proposte saranno prese direttamente dalle due classifiche di riferimento, ovvero la top 10 dei film e la top 10 delle serie TV. Almeno per il momento nessuno di questi è in scadenza, per cui potrete guardarli oggi o magari anche tra qualche settimana.

Netflix: questi sono i 5 film e le 5 serie TV da vedere

Chi stava cercando qualcosa da guardare, può rifarsi tranquillamente a Netflix e alle sue serie TV e ai film. Per quanto riguarda proprio questi ultimi, questo è l’elenco:

Il mondo dietro di te The Batman Intreccio di destini Family Switch Settembre

Se siete più tipi da serie TV, ecco invece la lista dei primi 5 capolavori momentanei: