Samsung Galaxy A14 è uno smartphone di fascia bassa che vuole accontentare tutti gli utenti che vogliono entrare nell’ecosistema dell’azienda sudcoreana, offrendo comunque un costo non particolarmente elevato, anche grazie all’ultima offerta di casa Amazon.

Il modello in questione presenta un display LCD da 6,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD+ di buona qualità generale, la cui configurazione di base prevede anche 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, fortunatamente che risulta essere perfettamente espandibile tramite l’ausilio di una microSD.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Samsung Galaxy A14, un’offerta pazzesca su Amazon

La migliore offerta del momento è applicata proprio sul Samsung Galaxy A14, un prodotto che può essere acquistato dal pubblico italiano con un esborso finale di soli 133 euro, approfittando così della riduzione del 36% applicata sui 209,90 euro previsti di listino.

Compralo su Amazon

Nonostante il prezzo così basso, lo smartphone è comunque corredato da un comparto fotografico di tutto rispetto, se considerate appunto che presenta un sensore principale da 50 megapixel, un ultra-grandangolare da 5 megapixel, ed una macro da 2 megapixel. Nella parte anteriore spicca invece la frontale da 13 megapixel, per selfie di alta qualità.

Il sensore delle impronte digitali è incastonato sul tasto di accensione/spegnimento, mentre comunque è possibile sbloccare il device utilizzando anche il riconoscimento del viso 2D. Il sistema operativo è ovviamente Android, con personalizzazione grafica One UI di ultima generazione, per una maggiore versatilità nell’utilizzo del device; gli utenti lo possono acquistare su Amazon ad un prezzo scontato per poco tempo, nelle varie colorazioni effettivamente disponibili. La variante prevede le solite garanzie: no brand e 24 mesi per coprire gli eventuali difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare.