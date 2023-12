Le smart TV stanno letteralmente spopolando nelle case degli italiani e non solo, sono prodotti assolutamente in grado di innalzare il livello qualitativo della visione dei contenuti, in termini sia di risoluzione massima raggiungibile, che proprio per quanto riguarda l’accessibilità diretta ai servizi di streaming. Oggi su Amazon gli utenti possono acquistare un modello di casa Samsung ad un prezzo conveniente, scopriamolo subito.

Si tratta di QE50Q65CAUXZT, una smart TV QLED con risoluzione 4K, con processore Quantum 4K Lite, che presenta dimensioni di 50 pollici. La tecnologia integrata al suo interno è comunque molto varia e di ultima generazione, poiché parliamo di 100% volume colore con Quantum Dot, la possibilità di accedere a Samsung Bixby e Amazon Alexa direttamente dal televisore (come anche Google Assistant) e tanto altro ancora.

Smart TV praticamente in regalo su Amazon, ecco quanto costa

E’ chiaro che il modello in questione avrebbe lasciato intendere un prezzo particolarmente elevato, cosa che invece non accade per la decisione di Amazon di ridurre fortemente la spesa che gli utenti si ritrovano a dover sostenere. Nello specifico, considerando un prezzo mediano del prodotto di circa 719 euro, è stata applicata una nuova riduzione del 30% che l’ha portato a costare solamente 499 euro.

Nel caso in cui foste interessati all’acquisto, ricordiamo comunque che le sue dimensioni sono perfettamente allineate con la categorie, raggiungendo 118,83 x 68,17 x 22,4 centimetri, ed un peso di 11,8 kg. Il prodotto è più basso del normale, quindi non è possibile posizionarvi nulla al di sotto, mentre i piedini larghi ne facilitano l’inserimento in aree più ridotte dimensionalmente.