WINDTRE, una delle principali aziende nel settore delle telecomunicazioni, continua la sua collaborazione strategica con le Associazioni dei consumatori al fine di promuovere iniziative che facilitino il dialogo costruttivo tra le parti coinvolte, nell’interesse sia dei consumatori che delle aziende del settore. Questo impegno è stato ribadito attraverso il rinnovo del protocollo di cooperazione, precedentemente firmato nel 2021 con le associazioni Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e U.Di.Con. Tale accordo è inserito nel contesto dello sviluppo delle tecnologie digitali e della loro crescente rilevanza nella vita quotidiana.

Una visione condivisa per lo sviluppo tecnologico

La firma del rinnovato protocollo si è svolta a Napoli, presso la Città della Scienza, durante la presentazione di un report dedicato alla diffusione del 5G nel Sud Italia, un argomento cruciale emerso già durante la consultazione civica dello scorso anno sulle percezioni dei consumatori rispetto a questa nuova tecnologia.

Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability di WINDTRE, ha commentato l’importanza di questo impegno rinnovato, sottolineando come l’azienda confermi e rafforzi la sua dedizione a collaborare con le Associazioni dei consumatori. L’obiettivo principale è promuovere un confronto aperto e costruttivo su temi fondamentali per il settore delle telecomunicazioni, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita delle persone, all’inclusione digitale, alla coesione sociale e territoriale, e sostenendo un consumo più consapevole e responsabile delle tecnologie digitali.

WINDTRE rinnova la sua alleanza con i consumatori

Il protocollo appena siglato prevede la creazione di un tavolo di lavoro permanente, che riunirà rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e dell’azienda. Questo tavolo avrà l’obiettivo di agevolare il dialogo e affrontare le questioni di interesse reciproco. Saranno programmati incontri trimestrali per consolidare il dialogo nel tempo, contribuendo così a promuovere gli interessi dei consumatori e del mercato delle telecomunicazioni.

Un punto chiave del protocollo riguarda la trasparenza e la divulgazione delle informazioni. Le parti coinvolte si impegneranno a dialogare su questioni legate alla trasparenza e alla diffusione di informazioni, cercando nuove e più efficaci forme di divulgazione relative alle tematiche chiave del settore delle telecomunicazioni, grazie al coinvolgimento attivo e costruttivo dei consumatori.

Un ponte tra Associazioni dei consumatori e WINDTRE

Questa collaborazione consolidata tra WINDTRE e le Associazioni dei consumatori si presenta come un importante passo avanti per favorire il dialogo costruttivo nel settore delle telecomunicazioni, garantendo una maggiore tutela e consapevolezza per i consumatori. La creazione di un tavolo di lavoro permanente e gli incontri periodici trimestrali rappresentano strumenti chiave per affrontare le sfide emergenti e promuovere soluzioni orientate al beneficio comune. Questa partnership conferma l’importanza del coinvolgimento attivo dei consumatori nella definizione delle politiche e delle pratiche del settore delle telecomunicazioni.