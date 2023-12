Luci di Natale, quanto consumano?

Ogni anno, durate il periodo Natalizio, molte persone si impegnano ad abbellire la propria abitazione con delle luminarie inerenti alle feste. Il vero quesito però, è legato al costo della bolletta e alla tipologia di luci perché, se si acquistasse al posto delle tradizionali luci ad incandescenza delle economiche luci a led, si spenderebbero meno soldi grazie alle seconde che consumano poco. Ma soprattutto salveremmo l’ambiente da eventuali sprechi inutili di corrente.

Quanto incidono sulla bolletta?

Durate il periodo Natalizio, è noto che i costi legati a luce e gas aumentino, a causa dell’enorme quantitativo di tempo che le persone tendono a lasciar accesi diversi impianti, come i riscaldamenti, gli addobbi natalizi, la televisione. Quindi bisognerebbe capire, nel momento della vestizione della casa, quante luci comprare o attaccare, ma soprattutto, non essere indifferenti all’acquisto esclusivo di luci a led. Perché al lungo andare possono rivelarsi un giusto compromesso tra illuminazione e costi.

Cosa guardare durante l’acquisto delle lampadine?

il momento cruciale che deciderà il costo della bolletta sarà la selezione in negozio. E’ importante sapere che la presenza della certificazione CE, posta sulla scatola, identifica delle lampadine sicure ed economiche in termini di dispendio energetico. Altri fattori da considerare sono gli assorbimenti di potenza, specificati sulla confezione in Watt [W] e la quantità di luce emanata espressa in [lumen].

Come calcolare il consumo delle luci di Natale?

Il calcolo del costo delle luci Natalizie potrebbe richiedere tempo, perché dipende da molti fattori. Prima di tutto bisogna sapere in anticipo a quanto equivale l’ammontare di 1kWh nel contratto della luce, successivamente si moltiplicano i Watt presenti sulla scatola per le ore di utilizzo, così da ricavare i Wattora [Wh]. Un esempio potrebbe essere: se avessimo delle luci Di Natale che consumassero 100W e li moltiplicassimo per le ore di utilizzo, in questo caso 10, otterremmo 1kWh (1000Wh). Allora il costo giornaliero delle luminarie di Natale lo potremmo ricavare dal prezzo della bolletta, come cercato in precedenza.

Ci sono anche altri modi per risparmiare con le luminarie Natalizie, come per esempio spegnerle quando non si è a casa oppure impostare dei timer, quindi perché non privarsi di un po’ di atmosfera Natalizia?