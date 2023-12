Baldur’s Gate 3 è stato proclamato ufficialmente Game Of The Year 2023 ai The Game Awards tenuti tra il 7 e l’8 dicembre 2023 e, oltre questo, ha vinto altri molteplici premi. Il premio è stato ritirato da Swen Vincke, fondatore del relativo team di sviluppo di videogiochi, Larian Studios.

Baldur’s Gate 3 – In cosa consiste

Il GOTY 2023 è totalmente ispirato e ambientato nell’universo fantasy di Dungeons&Dragons e offre al giocatore libertà assoluta. E’ infatti possibile personalizzare il proprio personaggio a piacimento con un’ampia scelta di razze e sottorazze, classi e sottoclassi. Il gioco presenta anche 7 personaggi giocabili, ognuno con la propria storia, che permettono di espandere l’esperienza di gioco della community.

Premi vinti

BG3 ha ottenuto una grande quantità di premi. Oltre ad essere proclamato Game Of The Year 2023, ha anche vinto il premio come:

best community support

best RPG

best multiplayer game

best performance

Players’ Voice Award

Questo titolo ha vinto con un netto distacco rispetto agli altri candidati ed è riuscito a rendere popolare il genere di videogiochi di ruolo, attirando l’attenzione di giornali e social. BG3 è stato soprattutto in grado di avvicinare la community dei giocatori a questo mondo.

Baldur’s Gate 3 – Le piattaforme

Successivamente al premio GOTY, Larian Studios ha sorpreso tutti. Baldur’s Gate 3 era stato lanciato prima su PC e, successivamente, anche su PS5. Non era ancora riuscito a giungere a compromessi con Microsoft per l’implementazione su Xbox. In seguito alla conclusione dei The Game Awards, Larian Studios ha invece fatto un annuncio. Ha dichiarato il lancio del videogioco anche per Xbox Serie X e Serie S. Dunque ora BG3 è disponibile per tutte le piattaforme ed ha un’esperienza di gioco completa.