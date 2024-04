Renault Symbioz: il nuovo SUV ha finalmente una data di lancio

C’è gran fermento nel mondo automobilistico. Pare che la Renault sia finalmente pronta ad annunciare l’arrivo ufficiale del suo nuovo SUV, il Renault Symbioz. Quest’auto particolarmente audace ed innovativa, firmato dallo stesso CEO Luca De Meo, potrebbe finalmente portare aria fresca e altra varietà ai modelli disponibili dell’azienda, che già di loro non sono certo pochi. Ebbene, la data di lancio prevista è il 2 maggio, tra pochissimi giorni. L’evento sarà trasmesso in live cosicché tutti gli interessati possano assistere in diretta al debutto del SUV che hanno aspettato per tanto tempo.

Dove si collocherà il Renault Symbioz all’interno della gamma della società? Tramite tutte le sue caratteristiche così particolari e distintive, il Symbioz andrà probabilmente ad occupare lo spazio strategico creatosi tra il Captur e l’Austral. In tal modo l’azienda aggiunge una nuova opzione alla sezione dei SUV compatti. Ciò significa che il Symbioz potrebbe divenire l’auto ideale per chi cerca un SUV dalle dimensioni piuttosto grandi, più del Captur, ma non tanto quanto l’Austral.

Renault Symbioz: non soltanto un modello tra cui scegliere

La gamma Renault già offre una vasta selezione di modelli proposti come SUV Coupé su cui la clientela può puntare le proprie spese. Tra questi, tuttavia, il Symbioz si distinguerà per la sua motorizzazione ibride. Questa tecnologia donerà per la prima volta un’alternativa ecologica senza però essere un veicolo completamente elettrico. Una via di mezzo equilibrata.

La lunghezza stimata del veicolo in tal caso è didi 4,41 metri. Con tale lunghezza il Symbioz si presume prenda il posto come il successore naturale della Mégane termica, ritirata di recente per fare spazio alla Mégane E-Tech. Ciò suggerisce che il SUV Symbioz potrebbe attrarre coloro che erano affezionati alla Mégane tradizionale ma che non sono d’accordo con la versione full electric. Attraverso la tipologia ibrida avranno così un passaggio all’ecologico e al moderno meno drastico. Grazie all’evento di lancio presto tutti noi potremmo finalmente conoscere tutti i dettagli della nuova Renault. In fondo basta attendere pochissimo.