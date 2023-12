Dopo l’annuncio di due anni fa e i successivi problemi riguardanti il copyright, che hanno tenuto il gioco lontano da Steam per alcuni mesi, The Day Before si è finalmente mostrato al pubblico, seppur con eclatanti difetti.

Il 7 Dicembre il prodotto di FNTASTIC è stato rilasciato in accesso anticipato su Steam al prezzo di 39,99 euro. La promessa dello studio era quella di pubblicare il gioco in questo stato e di continuare ad aggiornarlo fino ad un eventuale uscita finale, presumibilmente ad inizio 2024.

Il sogno dei fan che ancora credevano nel progetto, dopo gli scandali, si è tramutato in incubo. Lo stato del gioco non è lontanamente quello che ci aspettavamo, sembra quasi di assistere ad un prodotto nelle fasi iniziali dello sviluppo e i problemi non finiscono qui. Il mondo di gioco è vuoto, l’interazione con esso praticamente assente, difetti evidenti con l’ottimizzazione dei server e attività da fare poche e ripetitive.

The Day Before è una truffa a tutti gli effetti?

Ciò che ha fatto infuriare i giocatori, al di là del prodotto stesso, è stata la reazione degli sviluppatori all’uscita del gioco. Infatti i primi video riguardanti The Day Before presenti sui loro social sono stati totalmente cancellati come per mascherare le differenze con il risultato finale.

Tuttavia dopo il gioco è stato rimosso dallo store è arrivata una nota dallo studio di produzione: “Oggi annunciamo la chiusura dello studio Fntastic. Sfortunatamente, The Day Before ha fallito finanziariamente, e non abbiamo i fondi per continuare”. Nelle righe successive si dispiacciono dell’accaduto e garantiscono di collaborare con Valve affinché chiunque voglia ottenga il rimborso.

Inoltre sembrerebbe una scelta dello studio stesso quella di non ricevere nessun ricavo ma bensì utilizzare i soldi per pagare dei debiti con degli investitori. In aggiunta gli sviluppatori hanno fatto sapere che i server rimarranno online fino a tempo indeterminato seppur privi di manutenzione.