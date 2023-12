IPTV è completamente distrutta con l’ultima decisione del Governo italiano, a partire dal mese di Gennaio, infatti, verrà attivato il cosiddetto scudo, lo shield in inglese, una piattaforma che punta a tutti gli effetti a proteggere il sistema calcio, ed indirettamente le pay tv, dalla visione illegale dei contenuti.

Come ormai ben sapete, al giorno d’oggi questo fenomeno sta causando moltissimi danni, tanto da aver provocato una perdita di 1 miliardo di euro a stagione, denaro che sarebbe potuto essere reinvestito nel sistema, migliorando le piattaforme, i contenuti e dando linfa vitale ad una Serie A tutt’altro che in grande spolvero.

IPTV: Dazn e Sky gratis sono distrutte

Per questo motivo il Governo italiano ha pensato di attivare una piattaforma atta a proteggere la visione di contenuti illegali, con la quale riuscire a interrompere la fruizione del segnale entro 30 minuti dall’inizio della singola trasmissione, dando così pieni poteri all’AGCOM, la quale potrà effettivamente obbligare il provider all’interruzione.

In parallelo ha inasprito le pene per gli utenti che verranno scoperti a fruire illegalmente dei contenuti, partendo da sanzioni di 516 euro, fino a diverse migliaia di euro. Per finire con un sistema che dovrebbe facilitare l’individuazione dei colpevoli, il quale permetterebbe così di andare ad individuare più rapidamente colui che sta fruendo del contenuto, limitando così al massimo la sua libertà d’azione e la possibilità di goderne in modo incontrastato di contenuti illegali.