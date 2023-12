L’applicazione di messaggistica più utilizzata da tutti quanti è senza alcun dubbio WhatsApp, la piattaforma di proprietà Meta infatti consta un bacino di utenti assoluto e decisamente inarrivabile per tutte le altre aziende che cercano di competere.

Tutto questo successo è merito sicuramente del team di sviluppo che contribuisce a mantenere WhatsApp costantemente aggiornata e al passo coi tempi con aggiornamenti costanti e in grado di offrire funzionalità utili ed efficaci alla community.

Effettivamente nell’ultimo anno numerosi sono stati gli aggiornamenti che hanno introdotto funzionalità decisamente interessanti, basti pensare alla possibilità di inviare foto e video in HD o anche alla possibilità di ascoltare gli audio a velocità variabile.

Nuova funzionalità per i messaggi

Restando sempre sulla scia della folta campagna di aggiornamenti WhatsApp ha deciso di introdurre una nuova nuova opzione in merito ai messaggi all’interno delle chat sia private che di gruppo, stiamo parlando della possibilità di pinnare i messaggi importanti in modo da non perdere le informazioni di valore all’interno delle chat.

Per utilizzare questa funzionalità gli basterà semplicemente tenere premuto sul messaggio desiderato e dopodiché cliccare sull’icona dedicata al pinning del messaggio, il quale resterà fissato in alto per un periodo variabile a seconda di quello che selezionate nelle vostre impostazioni: 24 ore, sette giorni, 30 giorni.

quest’opzione è disponibile al momento solo nelle chat private e nelle chat di gruppo, nelle community non è ancora stata inserita e non si sa se arriverà e quando arriverà, se non lo avete ancora fatto ora avete lo strumento per non perdere le info importanti nelle chat.